قائد إيريني: مستقبل أوروبا مكتوب في البحر المتوسط

أكد قائد عملية إيريني الأوروبية، فابيو أجوستيني، إن مستقبل أوروبا مكتوب في البحر الأبيض المتوسط.

وقال أجوستيني خلال ندوة عبر الإنترنت حول”التحديات الجيوسياسية الجديدة في البحر الأبيض المتوسط المتطور”، إن مستقبل أوروبا مكتوب في البحر الأبيض المتوسط ومهمتنا هي أن نكون فعالين وغير متحيزين، موضحاً أن عملية إيريني هي جزء من العملية السياسية التي أفسحت الطريق مع مؤتمر برلين للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف أن العملية الجوية والبحرية الأوروبية “تعمل يومًا بعد يوم من أجل الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهي على مسافة متساوية من الأطراف المتحاربة” في ليبيا.

وأضاف أجوستيني، أن مهمتها الرئيسية تتمثل في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا ولكن أيضًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنفط وتهريب البشر وتدريب خفر السواحل الليبي.

وجري تنظيم الندوة عبر الإنترنت بالتعاون مع مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للدراسات الإستراتيجية في تولون وجامعة روما – لا سابينزا.