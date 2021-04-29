مصرف الدم المركزي يطالب المواطنين بالتبرع بالدم لتوفير احتياجات المرضى

طالب مصرف الدم المركزى بالمرج، كافة المواطنين بالتبرع بالدم لتوفير احتياجات مرضى الأورام وحوادث الطرق.

بين مدير مصرف الدم المركزي بالمرج، نجيب صالح بوحسن، لقناة ليبيا إمكانية فتح التبرع يوميا بالفترة المسائية، مشيرا إلى اتباع معايير مكافحة العدوى.

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