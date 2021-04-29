شركة الكهرباء: سرقة 1950متر أسلاك ضغط عالٍ في قصر بن غشير والنجيلة والنقازة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عمليات سرقة لأسلاك الضغط العالي لمسافة 1950 مترا، ما أدى لانقطاع التيار عن عدد من المناطق.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس إن مجموعة خارجة عن القانون اعتدت على خط موسى فرعية كريدان بدائرة توزيع قصر بن غشير، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 900 متر.

واستمر الاعتداء على خط بوشحمة تفريعة الأسواق للمرة الثانية، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 900 متر بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

كما تم الاعتداء على خط الـ 12 فرعية المسماري، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 150 مترا بدائرة توزيع النقازة التابعة لإدارة توزيع المرقب.

وأكدت الشركة أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين.