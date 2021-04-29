وزير الصحة يطلب من أقسام الصيدلة وضع خطة متكاملة لعملهم في المستشفيات

اجتمع الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بمدير ورؤساء أقسام إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالوزارة؛ للوقوف على إنجازاتها ومعالجة المشاكل التي يعانون منها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الخميس، فإنه استعرض خلال الاجتماع تقريرا مفصلا عن عمل أقسام بالإدارة وهي: قسم الادوية، قسم المعدات، قسم المستلزمات، قسم الصيدلة السريرية، قسم اليقظة الدوائية، قسم الإعلام والترشيد الصيدلي، قسم المخلفات الطبية، قسم التسجيل والتفتيش، قسم الصيانة والعقود.

كما عرض رؤساء الأقسام الأعمال من حيث المنجز والمأمول، وما يعترضهم من عقبات، وأعطى الوزير أوامره بتذليلها.

كما ناقش المجتمعون، مع الوزير وضعهم الوظيفي باعتبارهم عناصر طبية.

كما أكدوا، ضرورة تفعيل القرار (418) لسنة 2019؛ بشأن إضافة قسم الصيدلة السريرية، اليقظة الدوائية، وقسم الإعلام والترشيد الصيدلي للهيكل التنظيمي للمستشفيات، حيث أن القرار تم تفعيله في عدد قليل من المستشفيات.

ولفتوا إلى أنهم يطالبون بضرورة تنفيذ دورات تدريبية للصيادلة داخل المستشفيات في التخصصات: الصيدلة السريرية، اليقظة الدوائية، الصيدلي اقتصادي وصيدلي سموم حتى يتم تفعيل هذه الأقسام داخل المستشفيات.

وطلب وزير الصحة، من جميع رؤساء الأقسام إعداد خطة متكاملة عن عمل الأقسام وكيفية تفعيلها داخل المستشفيات، وطلب إحصائيات مفصلة عن عدد الأجهزة العاملة وعمرها والأجهزة المتوقفة لصيانتها لتوفير الملايين على الدولة الليبية.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول سريعة جداً فيما يخص المخلفات الطبية والبشرية.

وفي ختام الاجتماع، أثنى الوزير على المجهودات الكبيرة المقدمة من رؤساء الأقسام رغم قلة الإمكانيات المتوافرة لديهم، والصعوبات الكبيرة التي تواجههم.