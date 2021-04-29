مؤسسة النفط: الاتفاق على افتتاح مستودع غاز في تاورغاء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس الاتفاق على سرعة افتتاح مستودع للغاز في مدينة تاورغاء.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله التقى رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك الذي استعرض الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها مدينة تاورغاء والمتمثلة في توفير بعض الكوابل وأعمدة الكهرباء ونقل مخلفات الحرب وصيانة لبعض المدارس ومؤسسات الدولة وتوفير مستودع غاز الطهي حيث أن المدينة تعاني من عدم وجود مستودع لتوزيع غاز الطهي وأعطى صنع الله تعليماته لشركة البريقة بوضع حل عاجل للمشكلة وتم الاتفاق على سرعة افتتاح مستودع للغاز في المدينة.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط ستعمل بالقدر المستطاع وحسب توفر الميزانيات على تلبية بعض المطالب وحل تلك المختنقات .

وأوضح صنع الله أنه بالرغم من أن بعض المدن بعيدة عن مناطق عمليات المؤسسة الوطنيةللنفط إلا انها وفي إطار المسؤولية الاجتماعية تحاول تقديم يد المساعدة بالقدر المستطاع للمساهمة في إحداث التنمية المكانية خاصة في تلك المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات والمساهمة في توفير سبل العيش والراحة للمواطنز

و جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تقديم بعض الخدمات وحل المختنقات التي تعاني منها مدينة تاورغاء ضمن برامج التنمية المستدامة التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها من حين لآخر.

وحضر الاجتماع كل من المدير المكلف بادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ابراهيم خليفة ورئيس لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته عن المدينة، عبدالنبي ابو عرابة وممثل عن رابطة شباب تاورغاء فرج مخزوم.