المؤسسة الوطنية للنفط: فتح محطة لتوزيع غاز الطهي بتاورغاء لدعم إعادة النازحين

عقد “مصطفى صنع الله” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعا اليوم الخميس، مع عبدالرحمن الشكشاك رئيس المجلس المحلي تاورغاء، لبحث سبل دعم خطة المجلس المحلي في عودة الأهالي إلى مدينتهم بالمُساهمة في إعادة البناء والإعمار فيها.

واتفق الطرفان على أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ بعض المشاريع بتاورغاء، منها دعم المؤسسة لشبكة الكهرباء بالمدينة بالمحولات والأعمدة والأسلاك لتحسين وضع الشبكة وتوصيل التيار الكهربائي لكل الأحياء السكنية، على إن يقوم المجلس المحلي بتقديم دراسة بالخصوص لتنفيذ خطة دعم وتطوير الشبكة الكهربائية بتاورغاء.

وتم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بإنشاء وصيانة محطات وخزانات المياه بالمدينة، ودراسة إمكانية أن تقوم المؤسسة بتزويد مدينة تاورغاء بعدد من الوحدات السكنية الجاهزة للمُساهمة في حل مُشكلة السكن بالمدينة وفق الإمكانيات المُتاحة للمؤسسة.

وتوصل الطرفان إلى قبول المؤسسة للمُذكرة التي أحالها المجلس المحلي لتوظيف قُرابة 22 خريجا من تاورغاء ممن يحملون مؤهلات علمية في مجال النفط للعمل ضمن المؤسسة الوطنية للنفط والقطاعات والشركات النفطية التابعة لها.

كما تم الاتفاق على فتح محطة لتوزيع غاز الطهي داخل مدينة تاورغاء بعدد 500 إسطوانة غاز، وقامت المؤسسة الوطنية للنفط بمُخاطبة دائرة توزيع الوسطى لتأكيد إتمام هذا الإجراء.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على دعم المؤسسة لـمدينة تاورغاء بجرار (كاشيك) وشاحنة للمُساهمة في نقل المُخلفات بالمدينة، وتزويد عدد من المؤسسات التعليمية بتاورغاء بما تحتاجه من الأثاث المدرسي.