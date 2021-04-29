مصر ترسل شحنة جديدة من المساعدات الطبية إلى ليبيا

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، عن إرسال شحنة جديدة من المساعدات الطبية إلى ليبيا في إطار استمرار الدعم المصري للشعب الليبي وتنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية عبر صفحته على «فيسبوك» إن طائرة نقلت عسكرية أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين.

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وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة المصرية أن الجانب الليبي أعرب من جانبه عن تقديرهم للجهود المبذولة من مصر ومساندتها المستمرة للشعب الليبي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وهذه هي الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية التي تعلن مصر عن إرسالها إلى ليبيا، حيث وصلت الشحنة الأولى إلى سبها في 13 أبريل والثانية إلى طرابلس يوم 20 أبريل وفق ما أعلنته وزيرة الصحة المصرية خلال زيارتها إلى العاصمة الليبية ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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