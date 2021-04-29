ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سبها |

29 April, 2021

نظمت منظمة الرسالة لمساعدة مرضى السرطان بمدينة سبها احدى مؤسسات المجتمع المدني محاضرة توعوية حول المرض بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ضمن نشاطات المنظمة .

وتم خلال المحاضرة توعية المشاركين عن خطر هذا المرض والاجراءات الوقائية وطرق مساعدة مرضى السرطان تحت عنوان (دور الايمان بالقضاء والقدر وتقبل المريض للمرض ودور ذويهم)

وركزت المحاضرة على اجر المريض على صبره وايمانه بأن ما اصابه من خير او شر فهو من الله وان صبره وقوة ايمانه هي طريقه للشفاء بدلا من التذمر واليأس