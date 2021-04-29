السفارة الأمريكية: تقديم استشارات طبية لأكثر من 1400 مهاجر ونازح في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أنه جرى خلال شهر فبراير وحده تقديم استشارات طبية لأكثر من 1400 مهاجر ونازج وتوفير معلومات عن فيروس كورونا لما يقارب من 6000 مهاجر في مختلف المدن الليبية.

وبينت السفارة الإمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شارك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والهيئة الطبية الدولية وشركاء آخرين لضمان سلامة المهاجرين والنازحين داخليًا في ليبيا في توفير معلومات توعوية مهمة عن فيروس الكورونا وكيفية الوقاية منه لما يقارب الـ 6000 مهاجر في سبها وأوباري وطرابلس وبنغازي، كما وتلقى أكثر من 1400 مهاجر ونازح داخليًا استشارات طبية في مناطق بنغازي ومصراتة وسبها وطرابلس في شهر فبراير وحده.

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