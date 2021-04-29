بوقعيقيص: الانتخابات القادمة تحتاج إصدار تشريع للكيانات السياسية التي ستدخل بالقوائم

ليبيا – اعتبرت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص أن الانتخابات القادمة تحتاج إصدار تشريع للكيانات السياسية التي ستدخل بالقوائم.

بوقعيقيص أشارت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الانتخابات تحتاج كذلك تعديل قانون الأحزاب.

وتابعت: “وبالطبع القاعدة الدستورية التي يعمل عليها ملتقى الحوار السياسي والسلطة التشريعية غائبة عمدًا عن التزامها الأساسي، هذا الحمل كله ثقيل على اللجنة القانونية وأغلب المتطوعين فيها ليسوا من أهل القانون، وتنصل من المشاركة فيها باقي القادرين من بخبر مجلس النواب عني”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية