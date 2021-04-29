امغيب: أردوغان مستعد للتخلي عن عملائه للوصول إلى أهدافه في ليبيا

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن أردوغان، الذي شاهده العالم على شاشات التلفاز، وهو يشير إلى منطقة معينة على الخريطة الليبية، كان في ذلك الوقت يبعث برسالة للعالم وإلى أدواته وعملائه في الداخل يقول فيها ” أنا لا يهمني من ليبيا إلا هذه الرقعة الجغرافية فقط، حيث النفط وموانئ تصدير الثروات النفطية وأنني في سبيل الوصول إليها أنا على استعداد لعمل أي شئ”.

وأضاف سعيد امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أردوغان فشل عسكريا، وما لم يتحصل عليه بالحرب يسعى جاهداً اليوم للحصول عليه بالتودد الذي قد يصل إلى درجة الاعتذار ليس لشرق البلاد فقط وأنما لكل من وقف معنا في مواجهة مشروعه التوسعي الاستعماري.

ولفت إلى أن أردوغان يعلم إنه لن يستطيع العودة للعمل في ليبيا إذا لم ترضَ وتوافق برقة”.

وتابع:” هنا يجب أن يعلم من ربط مصيره بأوهام أردوغان، أن الشركات التركية المتحصلة على عقود سابقة والتي قد تتحصل على عقود جديدة في الشرق الليبي (برقة) سوف تعود للعمل، بعد موافقة أهلها وسوف يفعل أردوغان أي شئ من أجل ذلك، ولو تطلب الأمر منه أن يبيع كل عملائه الأغبياء وأتباعه الذين لم يفهموا رسالته في ذلك الوقت”.

واستطرد:” الدبيبة أيضاً سوف يعود إلى زيارة بنغازي لأن المصالح التركية تتطلب ذلك لكن لن يدخلها كما يريد هو إنما كما يريد أهلها”.