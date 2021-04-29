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الشؤون الاجتماعية تعلن موعد إيداع منحة الزوجة والأنباء في حسابات المواطنين

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اليوم الخميس أن منحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن الثامنة عشرة سيتم إيداعها بحسابات المواطنين بداية من الاسبوع المقبل.

وأكدت الكيلاني على استمرار العمل بالتوازي مع صرف المنحة لبقية الشرائح في أقرب الاجال وهو شغلها الشاغل في هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية على الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن الثامنة عشرة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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