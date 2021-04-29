قائد عملية إيريني: أفسحنا الطريق للمسارات السياسية والعسكرية لإنهاء الأزمة في ليبيا

ليبيا – قال قائد عملية إيريني الأوروبية الأدميرال فابيو أجوستيني إن العملية الجوية والبحرية الأوروبية تعمل يومًا بعد يوم من أجل الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهي على مسافة متساوية من الأطراف المتحاربة في ليبيا.

أجوستيني وخلال ندوة تم تنظيمها عبر الإنترنت حول التحديات الجيوسياسية الجديدة في البحر الأبيض المتوسط ​​المتطورة، الحدث الثاني عبر الإنترنت التحضيري للمؤتمر السنوي حول البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أضاف: ” أن ​​مهمتها الرئيسة تتمثل في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفط وتهريب البشر وتدريب خفر السواحل الليبي.

وأشار أجوستيني إلى أن مستقبل أوروبا مكتوب في البحر الأبيض المتوسط ومهمة إيريني أن تكون فعالة وغير متحيزة، موضحًا أن إيريني هي جزء من العملية السياسية التي أفسحت الطريق مع مؤتمر برلين للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية