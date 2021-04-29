سرقة 1050 متر أسلاك من خطي كهرباء بإدارتي توزيع الجفارة والمرقب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، عن سرقة 1050 متر أسلاك من خطين لنقل التيار بإدارتي توزيع الجفارة والمرقب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من منال المواطنين.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن خط بوشحمة تفريع الأسواق تعرض صباح اليوم لسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين.

– سرقة 1100 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط كهرباء بالجفارة

وسبق أن تعرض خط بوشحمة تفريعة الأسواق قبل ثلاثة أيام لسرقة 1100 متر أسلاك ضغط عالي.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، أنه جرى الاعتداء على خط الـ 12 فرعية المسماري وسرقة 150 متر أسلاك ضغط عالي، بدائرة توزيع النقازة التابعة لإدارة توزيع المرقب.

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