ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 April, 2021

استقبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بمقر الوزارة بمدينة طرابلس مرعي الدرسي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي.

حيث اتفق الطرفان على تنظيم عمل المنظمات الانسانية العاملة بليبيا ووضعها في اطارها الصحيح ضمن خطوط ترسمها وزارة الصحة بالتعاون مع الهلال الاحمر .

ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام القادمة توقيع بروتوكول تفاهم بين قطاع الصحة وجمعية الهلال الأحمر الليبي.