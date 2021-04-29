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السايح يستعرض مع القائم بالأعمال اليوناني استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات نهاية العام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس القائم بالأعمال اليوناني ايوانيس ستاماتيكوس.

جانب من اجتماع السايح مع القائم بالاعمال اليوناني

 

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر القادم، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ومن جهته، أشاد ستاماتيكوس بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها، في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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