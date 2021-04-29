مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي، اليوم الخميس، إن مصر أرسلت مساعدات طبية للأشقاء فى دولة ليبيا.

وأضاف العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين .

ولفت الرفاعي، إلى أن ذلك يأتي استمراراً للدعم المصرى للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبه، أعرب الجانب الليبى، عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبى، بحسب الرفاعي .

وأوضح الرفاعي، أن ذلك يأتى فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى فى مختلف الظروف، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين.