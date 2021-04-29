باحث سياسي: من الصعب عودة ليبيا إلى الحرب والقتال

قال الباحث السياسي المختص في الشأن الليبي البشير الجويني إنّ تداعيات الوضع الحالي في ليبيا لن تكون كارثية إلى درجة العودة إلى الاقتتال.

وأضاف الجويني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن حكومة الوحدة الوطنية حظيت بإجماع أممي وموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة.

ورأى الباحث السياسي أن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل عملها مهما كانت الهزات التي تتعرض لها، مضيفا أنه ”من الصعب جدا أن يعود الاحتراب والتقاتل، لكن كل شيء يبقى واردا في ظل عدم الاهتمام الدولي الكافي لإيقاف النزيف“ وفق تعبيره.