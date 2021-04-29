الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية الأسبوع المقبل

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، اليوم الخميس، على الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن 18 عاما، منوهة إلى أن المبالغ المالية الخاصة بالمنحة ستودع في حسابات المواطنين بداية الأسبوع المقبل.

وأعربت الكيلاني خلال مراسم التوقيع التي جرت ظهر اليوم بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة طرابلس، عن سعادتها لوصول الوزارة إلى هذه اللحظة.

وقالت الكيلاني في تصريح نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «هذه المبالغ سيتم إيداعها بحسابات المواطنين بداية من الأسبوع المقبل»، مؤكدة على أن «استمرار العمل بالتوازي مع صرف المنحة لبقية الشرائح في أقرب الآجال وهو شغلها الشاغل في هذه المرحلة».

وعبرت الكيلاني عن عميق شكرها وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على الاهتمام والمتابعة المستمرة لموضوع المنحة وحرصه على وصولها إلى مستحقيها، وذلك في إطار سعي الحكومة لرفع المعاناة عن المواطنين.

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وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا بصرف منحة الزوجة والأبناء، وفق ما أكده رئيسها عبدالحميد الدبيبة، في كلمة وجهها لليبيين في الرابع من أبريل الجاري.

وقال الدبيبة إنه يأمل إنهاء الإجراءات المالية المتعلقة بالمرتبات وكل المنح، منوها إلى أنه «من حق المواطنين تعويضهم عن الفترة الماضية»، التي غابت عنهم خلالها منحة الزوجة والأبناء، منبها إلى أن الحكومة «لا يمكنها أن تدخل كل المرتبات في دفعة واحدة؛ لأن هذا يتطلب ميزانية مضاعفة»، واعدا بتعويض المواطنين عن المدة السابقة من خلال صرف شهر إضافي مع كل شهر مستحق كل شهرين.

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