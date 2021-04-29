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السفيرة البريطانية تبحث مع “السايح” سبل دعم الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات  عماد السايح، اليوم الخميس، القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا كاتي إنجليش.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا.

وبحث اللقاء، الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية، مستجدات العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي، وما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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