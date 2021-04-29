المنفي يبحث مع حكماء طبرق سبل إنجاح المصالحة بين الليبيين

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع مجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق سبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي بحث اليوم الخميس خلال زيارته لمدينة طبرق سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، إضافة إلى تردي الأوضاع الخدمية التي تعاني منها المدينة.

وأكد المنفي أنه سيوجه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه مدينة طبرق وخدمة سكانها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً الإشكالات المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء.

من جانبه أعرب مجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق عن دعمه التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهوده للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.