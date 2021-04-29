أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي عن حدوث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عند الساعة الرابعة عصرا وذلك «بسبب حدوث انفجار على أحد عوازل الاختراق على دائرة جنوب بنغازي / شمال بنغازي 220 ك.ف داخل محطة الشمال القديمة».

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه جاري العمل من قبل الفنيين والمهندسين التابعين للشركة لارجاع التيار الكهربائي، منوهة إلى أنه «حاليا جاري العمل على تشغيل الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي».

وقدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن هذا العطل «الخارج عن الإرادة».

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