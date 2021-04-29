المنفي يتعهد بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه طبرق

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس خلال لقاء مع مجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق «سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، إضافة إلى تردي الأوضاع الخدمية التي تعاني منها المدينة».

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الخميس «طمأن المنفي الأعيان والحكماء بأنه سيقوم على الفور بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه مدينة طبرق وخدمة سكانها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً الإشكالات المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء».

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ونقل البيان عن مجلس إعيان وحكماء المدينة دعمهم التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهوده للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

ويوم الثلاثاء، وصل المنفي إلى مدينة طبرق قادمًا من مدينة سرت عقب حضوره اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والتقى في وقت سابق اليوم المبعوث الأممي يان كوبيش.

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