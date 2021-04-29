الدبلوماسية الليبية والإيطالية تبحثان تسهيل إصدار التأشيرات

بحث السفير الليبي لدى إيطاليا، عمر الترهوني مع القنصل المقترح للحكومة الإيطالية في بنغازي كارلو باتوري تسهيل إصدار تأشيرات المواطنين الليبيين.

وبينت السفارة الليبية في إيطاليا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الجانبين بحثا بحثا بمقر السفارة تسهيل إصدار تأشيرات للمواطنين الليبين وكذلك تسهيل كافة الإجراءات القنصلية.

وبينت السفارة الليبية في إيطاليا أن الاجتماع يأتي استعدادا لفتح القنصلية الإيطالية في بنغازي وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين كلاً من وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزيري الخارجية والداخلية الايطاليين لوتشانا لامورجيزي و لويجي دي مايو.