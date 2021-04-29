وزيرة الشؤون الاجتماعية: الأسبوع القادم صرف قيمة أحد فئات منحة الزوجة والأبناء

أجريت اليوم الخميس مراسم التوقيع على الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن الثامنة عشرة.

وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، خلال هذه المراسم، عن سعادتها لوصول الوزارة إلى هذه اللحظة، منوهة إلى أن هذه المبالغ سيتم إيداعها بحسابات المواطنين بداية من الأسبوع المقبل.

وأكدت الكيلاني على استمرار العمل بالتوازي مع صرف المنحة لبقية الشرائح في أقرب الآجال، وهو شغلها الشاغل في هذه المرحلة.

وفي ذات السياق، عبرت الوزيرة عن عميق شكرها وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها عبد الحميد الدبيبة، على الاهتمام والمتابعة المستمرة لموضوع المنحة وحرصه على وصولها لمستحقيها.