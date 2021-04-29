دخول الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، دخول الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية، منوها إلى أنه جارٍ الآن تشغيل محطة الزويتينة.

وتعرضت شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية لإظلام تمام عند الساعة الرابعة عصرا، وذلك «بسبب حدوث انفجار على أحد عوازل الاختراق على دائرة جنوب بنغازي/شمال بنغازي 220 ك.ف داخل محطة الشمال القديمة».

– إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية

وطمأنت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين في طبرق، بأنه ستتم إعادة تعذية المدينة بعد أن تدخل جميع وحدات محطات شمال بنغازي والزويتينة والسرير إلى الشبكة العامة.

وأشارت الشركة إلى انقطاع التيار عن طبرق عند الساعة الخامسة والربع مساء اليوم؛ بسبب «طرح أحمال حوالي 84 ميغاوات لتوصيل التغذية الكهربائية لمحطة شمال بنغازي، لإعادة دخول وحداتها على الشبكة الكهربائية بسبب الإظلام التام الذي حدث قبلها، وذلك عن طريق محطة طبرق 220 ك ف.

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