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المنفي لـ«حكماء طبرق»: نعمل على حل الأزمات والإشكاليات التي تعاني منها المدينة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الخميس، مجلس أعيان وحكماء طبرق، في إطار زيارته للمدينة.

وتطرق الاجتماع، لمناقشة سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، إضافة إلى تردي الأوضاع الخدمية التي تعاني منها المدينة.

وطمأن المنفي، الأعيان والحكماء، بأنه سيقوم على الفور بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه مدينة طبرق وخدمة سكانها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً الإشكالات المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء.

بدوره، أعرب مجلس إعيان وحكماء مدينة طبرق، عن دعمه التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهوده للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

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«المنفي حكماء طبرق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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