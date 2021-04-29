الزناتي يقف على هموم موظفي وزارة الصحة

طلب وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، من رؤساء أقسام إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالوزارة، إعداد خطة متكاملة عن عمل الأقسام وكيفية تفعيلها داخل المستشفيات، وطلب إحصائيات مفصلة عن عدد الأجهزة العاملة وعمرها والأجهزة المتوقفة لصيانتها لتوفير الملايين على الدولة الليبية.

وخلال اجتماع عقد الأربعاء، مع مدير ورؤساء أقسام إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، تم بحث إنجازات الأقسام ومعالجة المشاكل التي يعانون منها. وعرض رؤساء الأقسام الأعمال من حيث المنجز والمأمول، وما يعترضهم من عقبات، وأعطى الوزير أوامره بتذليلها.

وأكدوا على ضرورة تفعيل القرار (418) لسنة 2019؛ بشأن إضافة قسم الصيدلة السريرية، اليقظة الدوائية، وقسم الإعلام والترشيد الصيدلي للهيكل التنظيمي للمستشفيات، حيث أن القرار تم تفعيله في عدد قليل من المستشفيات.

وأضافوا إلى مطالبتهم، ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للصيادلة داخل المستشفيات في التخصصات: الصيدلة السريرية، اليقظة الدوائية، الصيدلي اقتصادي وصيدلي سموم حتى يتم تفعيل هذه الأقسام داخل المستشفيات.

من جهته، شدد الوزير على ضرورة إيجاد حلول سريعة جداً فيما يخص المخلفات الطبية والبشرية.

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