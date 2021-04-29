اتفاق على تنظيم عمل المنظمات الإنسانية العاملة في ليبيا

اتفق وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، على تنظيم عمل المنظمات الإنسانية العاملة بليبيا ووضعها في إطارها الصحيح ضمن خطوط ترسمها الوزارة بالتعاون مع الهلال الأحمر .

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزناتي والدرسي، بمقر وزارة الصحة في طرابلس، حيث أثنى الوزير على الجمعية في الدور الهام الذي تقوم به.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيكون هناك توقيع بروتوكول تفاهم بين قطاع الصحة وجمعية الهلال الأحمر الليبي.

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