بوجناح يناقش سبل تعزيز العمل الإنساني مع «الأمين العام للهلال الأحمر»

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مرعي الدرسي اليوم الخميس.

واطلع بوجناح، خلال الاجتماع، على جهود الهلال الأحمر في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وعلى دور جمعية الهلال الأحمر لمساعدة السلطات المحلية وتقديم المساعدات الإنسانية في كافة أرجاء البلاد.

أكد رمضان أبوجناح، أهمية حيادية واستقلالية الهلال الأحمر الليبي.

كما دعا المنظمات الإنسانية العاملة بليبيا للتعاون الوثيق والشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الليبي كرائدة لعمل التطوعي والإنساني في ليبيا.

من جهته، أثنى الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي على دعم حكومة الوحدة الوطنية للجمعية، مؤكدا استمرار عطاء منتسبي الجمعية في مجالات العمل الخيري والإنساني.