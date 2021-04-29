رئيس الحكومة في اجتماع مع نواب تاجوراء: هناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، إن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في ليبيا مرة أخرى.

أضاف رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الكهرباء انقطعت اليوم بفعل بفاعل، و من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين.

وتابع رئيس الحكومة في كلمته لأعيان تاجوراء: “رفضنا طلبا بإلغاء رحلتنا لسرت بسبب وجود قوات أجنبية بالمطار” وفق قوله.

وعن المؤسسة الليبية للاستثمار، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه يعتزم كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب، ويجب أن يعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم في الخارج.