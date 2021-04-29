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تكتل فزان النيابي: إجازة الميزانية دون رقابة يفتح باب الفساد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب أعضاء تكتل فزان النيابي رئاسة مجلس النواب بعدم عرض الميزانية المقدمة من الحكومة إلا بعد تسمية المناصب السيادية، المتمثلة في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة .

واعتبر بيان التكتل، إجازة الميزانية دون وجود أدوات رقابية يعرض موارد البلاد للفساد، وإهدار المال العام.

وأكد البيان على ضرورة تسمية وكلاء الوزارات دون تدخل من أعضاء لجنة الحوار عن فزان. كما دعا المجلس الرئاسي للإضطلاع بمهامه في حماية الحدود الجنوبية في ظل الوضع المتفاقم في الجارة تشاد.

وأعلن التكتل النيابي تمسكه بتخصيص صندوق للجنوب، وتسييل المبالغ المخصصة من الحكومات السابقة، كما دعوا نائبي رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة لمباشرة أعمالهم من مدينة سبها من أجل توفير الخدمات للمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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