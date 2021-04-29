بعيو ينفي التنازل عن أرض محطة إرسال ملك لقناة ليبيا الوطنية بطرابلس 

أخبار ليبيا24

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو أنه لا صحة على الإطلاق للأكاذيب والمزاعم بشأن قيامه بالتنازل عن أرض محطة الإرسال كيلومتر 8 بمنطقة السياحية طرابلس.

ونفى بعيو في بيان نشر عبر الحساب الرسمي للمؤسسة على “فيسبوك” الأخبار التي ينشرها ويتداولها بعض الكذابين المفترين على صفحات التواصل الاجتماعي، ضمن حملة التشوية الدنيئة.

وأوضح أن هذه الأرض ليست ملكاً له ليتنازل عنها، بل هي ملك لقناة ليبيا الوطنية، التي تم منعها بالقوة من تركيب الهوائيات بالمحطة، وحولها نزاع منظور أمام القضاء.

وأفاد رئيس المؤسسة أن القانون وأحكام القضاء هي الفيصل في النزاع حول ملكية هذه الأرض، وأن المؤسسة الليبية للإعلام لا يمكن أن تترك أو تفرط في أملاك القطاع.

وأشار إلى أن هذه المحطة لا تعمل منذ أكثر من عشر سنوات، ومن حق المؤسسة الليبية للإعلام أن تضع وتنفذ الخطط المناسبة لتطوير وتحديث المرافق الفنية التابعة لها، وهو ما لا يريده الفاشلون الذين تعودوا تخريب وتعطيل كل تطوير وتحديث، وابتزاز كل من يسعى إلى الإصلاح والتطوير والارتقاء بالإعلام الوطني.