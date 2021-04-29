الدول الأفريقية تُحدد أولوياتها لإصلاح الأوضاع في ليبيا

عقدت مجموعة الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية غير رسمية اليوم، لبحث الأوضاع في ليبيا.

وتناولت الجلسة ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا، وسبل مواجهة هذا التحدي من دول الجوار والساحل الأفريقي.

وجرى التأكيد على اهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ آلية المراقبة بقيادة ليبية.

كما دعت الدول الافريقية إلى ضرورة تمثيل كامل للمرأة الليبية في المرافق كافة، والمضي قدما في اعادة اصلاح المنظومة الامنية الليبية وتأهيلها.

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