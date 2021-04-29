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الدول الأفريقية تُحدد أولوياتها لإصلاح الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت مجموعة الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية غير رسمية اليوم، لبحث الأوضاع في ليبيا.

وتناولت الجلسة ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا، وسبل مواجهة هذا التحدي من دول الجوار والساحل الأفريقي.

وجرى التأكيد على اهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ آلية المراقبة بقيادة ليبية.

كما دعت الدول الافريقية إلى ضرورة تمثيل كامل للمرأة الليبية في المرافق كافة، والمضي قدما في اعادة اصلاح المنظومة الامنية الليبية وتأهيلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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