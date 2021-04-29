بعيو: لم أفرط في أرض محطة الإرسال.. وأتعرض لحملة تشويه دنيئة

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، إنه لا صحة لما وصفه بـ”الأكاذيب والمزاعم” التي ينشرها ويتداولها البعض الذي أطلق عليهم “المفترين” على صفحات التواصل الاجتماعي، ضمن حملة التشويه الدنيئة، بشأن قيامه بالتنازل عن أرض محطة الإرسال كيلومتر 8 بمنطقة السياحية طرابلس.

وأضاف بعيو، في بيان، اليوم الخميس، نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الأرض ليست ملكاً له ليتنازل عنها، بل هي ملك لقناة ليبيا الوطنية، التي تم منعها بالقوة من تركيب الهوائيات بالمحطة، وحولها نزاع منظور أمام القضاء.

وأشار إلى أن القانون وأحكام القضاء هي الفيصل في النزاع حول ملكية هذه الأرض، وأن المؤسسة الليبية للإعلام لا يمكن أن تترك تفرط في أملاك القطاع، ولا أن تترك الفوضى السائدة حالياً والتي يستفيد منها بعض الموظفين الفاسدين الذين يسعون لاستغلال هذا المقر بطرق غير مشروعة، ويريدون استمرار الفوضى والعبث وبقاء الحال على ما هو عليه.

وشدد على أن هذه المحطة لا تعمل منذ أكثر من عشر سنوات، ومن حق المؤسسة الليبية للإعلام أن تضع وتنفذ الخطط المناسبة لتطوير وتحديث المرافق الفنية التابعة لها، وهو ما لا يريده الفاشلون الذين تعودوا تخريب وتعطيل كل تطوير وتحديث، وابتزاز كل من يسعى إلى الإصلاح والتطوير والارتقاء بالإعلام الوطني.

وتابع:” وفي الوقت الذي يكرر فيه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التأكيد على كذب هذه المزاعم، فإنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة مروجيها وناشريها.”