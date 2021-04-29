نصية: الانتخابات القادمة محطة مهمة في تاريخ ليبيا ويجب تهيئة كل الظروف لها

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن الانتخابات القادمة محطة مهمة في تاريخ ليبيا، مشددا على ضرورة العمل على تهيئة كل الظروف لها، حتى تكون الانطلاقة نحو بناء الدولة، مشيرا إلى أهمية مناقشة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وحول القاعدة الدستورية، اقترح نصية تشكيل لجنة محايدة من خمسة عشر عضوا من خبراء القانون لصياغتها.

وبخصوص قوانين الانتخابات لفت نصية إلى ضرورة أن يتم إعدادها بعد الانتهاء من اعتماد القاعدة الدستورية ليتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لإبداء الملاحظات بشأنها، ثم إحالتها بصفتها النهائية إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

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