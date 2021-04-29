«عون»: مؤسسة النفط فنية بحتة وليس من حقها ممارسة العمل السياسي

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون:” هدفنا بلوغ الإنتاج النفطي 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2021، وتحقيقه يعتمد على موافقة مجلس النواب على الميزانية سريعا “.

وأضاف محمد عون، في لقاء مع وكالة “رويترز”:” نأسف لتأخر اعتماد الميزانية للدولة الليبية، ولا نعرف متى سيوافق مجلس النواب عليها ؟”.

وتابع عون:” إذا لم تعتمد الميزانية سريعا فلن نصل إلى هدف الإنتاج لأننا سنتأخر في صيانة المعدات السطحية النفطية”.

وأشار إلى أنه كان بالإمكان تجنب الإغلاق الأخير لو نُوقش الموضوع وخُصصت المبالغ اللازمة للقطاع النفطي”.

وشدد على أن الإغلاقات التي يقوم بها مجموعات مسلحة هي تصرفات فردية، ومنفذوها ليسوا تابعين لمنطقة أو وكالة معينة.

ولفت إلى أن تجميد عوائد النفط كان نتيجة اتفاقية أبرمت بموافقة دولية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأوضح أن المؤسسة الوطنية، فنية بحتة تابعة لوزارة النفط ولا تمارس العمل السياسي الذي هو حق سيادي للحكومة ووزير النفط”.