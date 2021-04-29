مازن يناقش تداعيات الهجرة غير القانونية وسبل حلها

بحث وزير الداخلية، خالد مازن، تداعيات الهجرة غير القانونية، وسبل حلها بما يضمن الحد منها، وكذلك تجفيف منابع عصابات تهريب البشر، وقطع إمداداتها من الجنوب إلى الشمال.

هذا وشدد الوزير خلال اجتماع حضره رئيس جهاز مكافحة الهجرة، العميد المبروك عبد الحفيظ، ومدير أمن السواحل، العميد محمد النويصري، شدد على مراعاة الجانب القانوني في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تطوير قدرات العاملين بهذا المجال في التحري وجمع المعلومات عن هذه العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر، والعمل على تسوية أوضاع المهاجرين وفق القانون، مطالبا بضرورة تقديم الإحاطة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر وتوفير كافة الخدمات الطبية.

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