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4 مراكز صحية في طبرق تفتح أبوابها لإعطاء لقاح كورونا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في مدينة طبرق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية بلدية طبرق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض

وذكر مدير إدارة الخدمات الصحية عبدالمنعم سويكر أن التطعيم المتوفر من لقاحات استرازينيكا الانجليزي السويدي وسبوتنيك الروسي.

وافتتحت في طبرق 4 مراكز لاستقبال المواطنين المسجلين بالمنظومة الخاصة بالتطعيم في مقدمتها مركز الرعاية الصحية لعيادة المنارة ومركز باب درنة للأمومة والطفولة، فيما ستخصص بعد عيد الفطر 9 مراكز للتطعيم وقد تم جلب الطعوم من مخازن إدارة الإمداد الطبي في مدينة بنغازي.

وحث مسئولو قطاع الصحة في طبرق المواطنين على الإسراع في التسجيل بالموقع الإلكتروني للمركز الوطني لمكافحة الأمراض للحصول على كميات من اللقاحات كدفعات ثانية وثالثة في الأسبوعين المقبلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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