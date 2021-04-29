دي مايو: إيطاليا أمام حقبة جديدة من العلاقات مع ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن الاهتمام سيبقى موجها على ترسيخ الأوضاع الأمنية على الأرض في ليبيا وعلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل .

وقال دي مايو قال أمام البرلمان إن إيطاليا أمام حقبة جديدة من العلاقات مع ليبيا، وأعلن عن الموافقة على فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس وإعادة تنشيط المعهد الثقافي الإيطالي.

وأشار إلى أن السفارة الإيطالية في طرابلس بدأت بالفعل عملها وأعيد إفتتاح القنصلية العامة في بنغازي، وتعيين القنصل العام كارلو باتوري على رأسها، إضافة إلى القنصلية الفخرية التي ستفتتح في الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية