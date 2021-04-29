لودريان: الأوروبيون يتحدثون بـ«صوت واحد» عن انتخابات 24 ديسمبر

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده للسلطة التنفيذية الموقتة في ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، مشيرا إلى أن «الأوروبيين يتحدثون بصوت واحد بشأن الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقال لودريان في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، « لا يسعني إلا أن أكرر هنا حقيقة أننا ندعم المؤسسات الموقتة التي تم اختيارها»، مضيفا «إننا مصممون جدًا على مساعدة الليبيين في استعادة استقلالهم الوطني من خلال إعادة إنشاء الهيئات المؤسسية الشرعية والتأكد من أنها قادرة على تحقيق الأمن».

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وبشأن الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، قال الوزير الفرنسي «يتحدث الأوروبيون بصوت واحد وقد لاحظتم أنه منذ فترة، ذهبنا معًا، وزير الخارجية الألماني ووزير الخارجية الإيطالي وأنا لتقديم دعمنا للديناميكية الجديدة التي يتم إنشاؤها في هذا البلد».

وأضاف «نتشارك زاوية كاملة، ونفس التقدير، مع العلم أن هناك حاجة ملحة لاحترام التزامات بعضنا البعض التي تم الاتفاق عليها عندما تم التدخل لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ، ثم عندما تقرر تشكيل الحكومة الجديدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي».

وخلال لقاء الأسبوع الماضي في باريس، أكد لودريان والمبعوث الأممي يان كوبيش ضرورة «إحراز مزيد التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع». وبحث الطرفان سبل حشد مزيد الدعم من المجتمع الدولي لليبيا.

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