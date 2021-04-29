البدء في تطعيم كبار السن بوادي البوانيس

انطلقت في مختلف المراكز الصحية الكائنة في نطاق بلدية وادي البوانيس، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت إشراف ومتابعة إدارة الخدمات الصحية البوانيس.

واستهدفت الحملة الأولى قرابة الستين مواطنا والمسجلين بمنظومة التطعيم من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة في مراكز البوانيس الموزعة على مدن الزيغن وسمنو وتمنهنت.

وشدد القائمون على الحملة على ضرورة تقيد المواطنين بأخذ الجرعات في موعدها حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع إضافة إلى ضرورة الاستمرار في التقيد واتباع الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا حتى بعد أخذ جرعة التطعيم.

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