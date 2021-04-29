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اللواء خالد المحجوب: لا خلاف داخل “5+5”.. وفرصة أخيرة لفتح الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة الشئون المعنوية بالجيش الوطني الليبي، وجود حالة من عدم الاتفاق بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وقال في مداخلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”: “الاتفاق موجود، لكن هناك من يعرقله على الأرض، وهم معروفين بالأسماء، والفرصة الأخيرة متاحة أمامهم للالتزام بمخرجات اللجنة وتغيير موقفهم”.

أضاف المحجوب: “تم التنسيق مع السلطة التنفيذية ومع السيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية حول إجلاء قواعد القوات الأجنبية، وتشكيل القوة المشتركة خطوة مهمة جداً لتنفيذ باقي المهام، وفق اللائحة الداخلية للجنة وفق عمل مضني خلال الفترة الماضية”.

وتابع المحجوب: “كل هذه الأمور تم التوافق عليها، من قبل مجلس الأمن والدول ذات الصلة اتفقت حول هذه النقاط، فقط نواجه عرقلة من قبل مجموعات مسلحة وللأسف هذه مشكلة ليبيا ومربط الفرس”.

وواصل مدير إدارة الشئون المعنوية بالجيش الوطني الليبي: “مشكلة المنطقة الغربية هي في المجموعات المسلحة التي لا تخضع للسيطرة، ولا يمكن دمجها والتعامل معها ربما لاعتتاقها أفكارا إرهابية وقد تكون متورطة في عمليات تهريب”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • العملاء لتركيا وأشباه الرجال المكوّن الاساس للعصابات الأجراميه من خريجي سجون مدمنين المخدرات الذين جمعهم السراج فيما يسمي بقوات بركات العبط هم من يعرقل فتح الطريق وأستتباب الأمن لانهم سيلاحقوا قانونا في ليبيا الجديده لذلك حريصين علي استمرار الفوضي والقطيعه بين غرب البلاد وشرقها

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