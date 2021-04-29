البيوضي: «مكاشفة الدبيبة» بشأن أزمة الكهرباء «عين الصواب»

قال سليمان البيوضي الناشط السياسي من مصراتة، إن المكاشفة في خطاب الدبيبة نهج جديد وآمل أن يستمر فيه، فإعلانه الصريح بأن أزمة الكهرباء مفتعلة هو عين الصواب، فمواجهة المختبئين خلف الشعارات بهذا التصريح هو تمهيد لذكر أسمائهم وتوجهاتهم.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد استقرار دام لفترة كبيرة وتخفيض في ساعات طرح الأحمال، بدأت ملامح انهيار الشبكة تعود للواجهة بشكل مفاجئ، والدبيبة ملزم بتعهد شخصي بحل الأزمة خلال 6 أشهر”.

وتابع:” أن حديثه المباشر عن نية البعض إشعال فتيل الحرب فهي جرس إنذار للجميع وتستدعي ضرورة الوقوف في وجه العبث والعنف، فحل أعرج أفضل من دوامة العنف الذي إن بدأت ستتسع رقعتها وستنتج حلولا كسيحة لا تتحرك”.

واستطرد:” نحن بحاجة للدفع نحو الاستقرار والوحدة ورفض الحرب، والذهاب لصناديق الاقتراع لإعادة ليبيا للمسار الديموقراطي”.

واختتم قائلا:” أتفهم كل الانتقادات الموجهة للدبيبة ولكن ما يبذله من جهد والتزامه بالسلام يستدعي دعمه، فالحرب لا يمكن أن تكون حلا”.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، إن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في ليبيا مرة أخرى.

أضاف رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الكهرباء انقطعت اليوم بفعل بفاعل، و من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين.

وتابع رئيس الحكومة في كلمته لأعيان تاجوراء: “رفضنا طلبا بإلغاء رحلتنا لسرت بسبب وجود قوات أجنبية بالمطار” وفق قوله.

وعن المؤسسة الليبية للاستثمار، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه يعتزم كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب، ويجب أن يعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم في الخارج.