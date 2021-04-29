سرت تدخل فى إظلام تام

دخلت منطقة سرت منذ الساعة الرابعة عصر الخميس فى إظلام تام، وذلك بعد إعلان الشركة العامة للكهرباء في بنغازي، حدوث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية.

وأرجع رئيس لجنة الازمة بشركة كهرباء سرت رمضان ابوشوفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» «انقطاع الكهرباء ودخول سرت فى ظلام دامس نتيجة انقطاع وانهيار بالشبكة العامة وخروج احدى المحطات بالمنطقة الشرقية سببت انقطاع الكهرباء من سرت إلى أجدابيا شرقا بمسافة 400 كم».

وعصر الخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي، حدوث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عند الساعة الرابعة عصرا، وذلك «بسبب حدوث انفجار على أحد عوازل الاختراق على دائرة جنوب بنغازي/شمال بنغازي 220 ك.ف داخل محطة الشمال القديمة».

وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، دخول الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية، منوها إلى أنه جارٍ الآن تشغيل محطة الزويتينة.

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