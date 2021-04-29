وزير الدولة لشؤون المهجرين يتفقد أحوال النازحين بمصراتة

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان «أحمد أبوخزام»، الخميس، بزيارة إلى بلدية مصراتة، للاطلاع على احتياجات المواطنين المهجرين القانطين في نطاق بلدية مصراتة من مختلف مناطق ليبيا .

وعقد وزير الدولة خلال زيارته، لقاءً مع عدد من النازحين داخل البلدية، بحث فيه آلية تهيئة الظروف لعودة نازحي تاورغاء، والكراريم، والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة وخدمات شبكة المياه في فرع بلدي الوشكة وأبوقرين، وتسهيل عودة سكان المنطقتين.

وشدد الحضور، خلال اللقاء، على ضرورة فتح الطريق الساحلي لتسهيل حركة المرور للمواطنين لأهميتها الخدمية.