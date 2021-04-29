إبراهيم بيت المال: لن نفتح الطريق الساحلي ما لم تنسحب “قوات حفتر” إلى الرجمة

قال آمر ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال، إنه لن يفتح الطريق الساحلي حتى يتم إخراج المُرتزقة الداعمين لحفتر وترجع قواته إلى الرجمة، على حد قوله.

أضاف بيت المال، في بيان: “وضعنا 3 شروط لفتح الطريق الساحلي وهي وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وسحب المرتزقة، ولا وجود لأي أجنبي لدينا ونطالب الأمم المتحدة بتطبيق الإجراءات ولا تكتفي ببيانات مكتوبة” على حد زعمه.

وفي وقت سابق أمس، أكد بيان لجنة ( 5+5) العسكرية عقب انتهاء اجتماعاتها ليومين في سرت، على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وفق ماجاء في قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا.

أضاف بيان اللجنة: “تواصلنا مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الساحلي، وإذا لم تفتح الطريق قريبًا سيتم ذكر المعرقلين بالإسم وأسباب قيامهم بذلك”.

وواصلت اللجنة المشتركة: “اخترنا قيادة ومقر القوة المشتركة في سرت لتتمركز في منطقتين ثم تدمج كقوة واحدة تتمركز في معسكرين”.