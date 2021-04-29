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الدبيبة يعلّق على منعه من الدخول عبر مطار سرت

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إنه منع مع الوفد المرافق له من دخول سرت عبر المطار بسبب وجود مسلحين أجانب موجودون فيه، محذرا مما سماها أطراف تريد إشعال الفتنة.

وقال الدبيبة في مقطع فيديو تم تداوله اليوم الخميس، إنه لم يتمكن من دخول مطار سرت بسبب وجود من سماهم المرتزقة الأجانب معتبرا أن سيادة ليبيا مهمة ولا أحد قادرا على منع حكومته من دخول المطار الموجود على أرض ليبيا.

يذكر أن الدبيبة قد تحدّث عن أزمة الكهرباء مشيرا إلى هناك من يقطع الكهرباء متعمدا وأن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انت يامدب من يسعى لاشعال الحرب وتتخطى صلاحيتك الى صلاحيات المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش وتحاول تلميع بلدياتك الحداد على انه رئيس اركان وهو لا يسيطر حتى على ركن واحد وواضح ان مدة صلاحيتك ستنتهى بالفشل لانك تتصرف بغباء وتدفن رأسك فى الرمال وتتخيل ان الجيش الوطنى الذى يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا يمكن لمليشياتك ان تقضى عليه اوهام تسببت فى هلاك اخوان مصر فلا يمكن لجرذان ان تصارع الاسود !!

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