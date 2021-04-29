الدبيبة يعلّق على منعه من الدخول عبر مطار سرت

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إنه منع مع الوفد المرافق له من دخول سرت عبر المطار بسبب وجود مسلحين أجانب موجودون فيه، محذرا مما سماها أطراف تريد إشعال الفتنة.

وقال الدبيبة في مقطع فيديو تم تداوله اليوم الخميس، إنه لم يتمكن من دخول مطار سرت بسبب وجود من سماهم المرتزقة الأجانب معتبرا أن سيادة ليبيا مهمة ولا أحد قادرا على منع حكومته من دخول المطار الموجود على أرض ليبيا.

يذكر أن الدبيبة قد تحدّث عن أزمة الكهرباء مشيرا إلى هناك من يقطع الكهرباء متعمدا وأن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب.