افتتاح طرق جديدة في طبرق

أخبار ليبيا24-خاص

افتتحت بلدية طبرق الخميس طرقًا مرورية جديدة، وذلك ضمن مشروعاتها لحل المختنقات داخل المناطق المستهدفة.

وقام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بافتتاح طريق الحي الصناعي بطول 700 متر وطريق سوق الخضروات بطول 400 متر.

وقد أكد مدير مكتب المشروعات بالبلدية، نصر شرح البال، لأخبار ليبيا 24، أن هذه الطرق من ضمن مشروعات البلدية لحل عدد من المختنقات داخل المنطقة الصناعية.

وأوضح شرح البال، أن طريق الشراع، الممتد من جزيرة فندق دار السلام إلى جزيرة ميناء طبرق البحري، جاري رصفه وسيكون متكاملا بالأرصفة والإضاءة والتشجير .