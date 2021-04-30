“مكافحة الأمراض”: ناقشنا الصعوبات والعراقيل التي تواجه “تطعيمات كورونا”

احتضن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، بقاعة اجتماعات المركز بمدينة طرابلس الاجتماع الثامن للجنة التسييرية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وبحسب البيان الصادر اليوم الجمعة، فإن الاجتماع جاء بحضور الدكتور بدرالدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجاد الاجتماع للوقوف على سير عمل الحملة الوطنية التي انطلقت الأسبوع الماضي حيث تم استعراض جدول أعمال اللجنة وآلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.

كما تم الوقوف علي الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وكيفية تذليلها حتى يصل التطعيم إلى كافة أرجاء البلاد.

هذا وناقش الحضور آلية تسجيل الأجانب المقيمين في البلاد بمنظومة التسجيل الإلكتروني للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وضرورة الاسرع في إنجاز العمل بهذه المنظومة.